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Получил российский паспорт, получи и повестку в армию РФ

Россия на оккупированных территориях пытается раздавать паспорта и повестки

сегодня, 16:41
Автор:

Slava Kot
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РФ пытается пополнить свои войска жителями Украины. Об этом пишет канадский журналист украинского происхождения Михаил Боцюркив в своем официальном Twitter канале.

Получил российский паспорт, получи и повестку в армию РФ

Получил российский паспорт, получи и повестку в армию РФ. Фото из открытых источников

В своем профиле он опубликовал реальную повестку, которую российские оккупационные власти раздают в Мелитополе. То есть, если ты становишься лоялен к РФ и меняешь или получаешь российский паспорт, то можно ожидать "подарок" – повестку в Вооруженные силы РФ.

На фото заметно, что гражданин, получивший повестку, должен явиться 29 августа в военкомат с документами, вещами и водительскими правами. Интересен тот факт, что адрес по которому находится военный комиссариат указанный старый — ул. Карла Маркса, эта улица именуется в честь Михаила Грушевского.


Такие справки могут свидетельствовать, что российской армии не хватает личного состава, и они хотят воспользоваться украинцами как пушечным мясом.

Ранее портал "Комментарии" писал о потере первой украинской техники, поставляемой странами ЕС. Им оказались БТРы из Нидерландов. Утрата украинской техники произошла во время контрнаступления в Херсонской области. Ранее ВСУ не теряли военную технику подобных моделей. Это мощное военное средство, которое может на полном баке преодолеть расстояние в 500 км.

Также, "Комментарии" сообщали о испытании армией РФ в Украине новой военной техники. Это оказались вертолеты Ка-52М. Какие россияне называют "летучими танками". Стоит отметить, что ВСУ уже сбивали эти вертолеты во время украинско-российской войны. А власти РФ приняли отправить их на доработку.



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Источник: https://twitter.com/WorldAffairsPro/status/1565814822012616704/photo/1
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