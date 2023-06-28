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Получил пожизненное: в Украине осудили бывшего высокопоставленного чиновника-предателя

Экс-прокурор после вторжения России в Украину шпионил в пользу РФ, сдавая рашистам секретную информацию

сегодня, 21:48
Автор:
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Константин Куликов
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Пожизненный срок заключения получил прокурор, который "сдавал" врагу позиции ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Получил пожизненное: в Украине осудили бывшего высокопоставленного чиновника-предателя

СБУ задержала предателя

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Чтобы обезопасить себя, он использовал посредника. Через него он передавал рашистам информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, данные о жертвах среди военных и гражданских, информацию о пленных и местах их содержания, результаты обстрелов Николаева. Кроме этого, противнику силовик передавал суточные пароли на блокпосты на территории области.


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Чтобы выявить и задокументировать предателя, СБУ через подставное лицо предоставила подозреваемому лживые списки погибших военных. Через несколько дней эти списки уже были у российского агента, за которым также следила украинская спецслужба.

Во время обысков у фигуранта изъяты мобильный телефон, компьютерная техника и флэш-носители, на которых зафиксированы признаки его преступной деятельности.

Суд назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Между тем, Путин отказался принять посланника Ватикана по миру в Украине. Представитель католической церкви хотел обсудить с Путиным ситуацию с похищенными в Украине детьми.

У Зеленского обяжут учить еще один язык: кого коснется. Президент внес в Верховную Раду законопроект, провозглашающий английский языком международного общения.

А в России во время отдыха разбился генерал МВД, подозреваемый в коррупции. Генерал из РФ, работавший в российском Министерстве внутренних дел Александр Травников, стал жертвой серьезного дорожно-транспортного происшествия во время поездки на квадроцикле в Ленобласти.



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