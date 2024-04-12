Получат не все. В Минобороны объяснили, кому насчитают дополнительных 70 тысяч

Замминистра обороны Наталья Калмыкова подтвердила информацию о том, что будут новые дополнительные выплаты для военнослужащих, сталкивающихся с риском на передовой. Согласно ее заявлению, эти выплаты будут зависеть от места исполнения военной службы.

Война в Украине

Следовательно, военным, осуществляющим боевые операции на передовой, будет предоставляться заработная плата в размере 20 000 – 25 000 гривен. Кроме того, они будут получать 100 000 боевых гривен, а также дополнительные 70 000 гривен каждые 30 дней пребывания на фронте.

Отвечая на вопрос, касается ли эта дополнительная компенсация всех военнослужащих на передовой, Калмыкова отметила, что это зависит от того, где именно они находятся.

По словам замминистра обороны, дополнительная выплата в 70 000 гривен будет начисляться за риски, связанные со службой на передовой. То есть подчеркнула она, когда военнослужащий накапливает 30 дней службы на уровне ротного опорного пункта, он получает дополнительные 70 000 гривен.

При этом известно, что рота, занимающая опорный пункт, контролирует участок фронта шириной 1-1,5 километра и глубиной до 1 километра, в то время как взвод контролирует участок до 400 метров по фронту и до 300 метров в глубину. Расстояние между ротными опорными пунктами может достигать 1000 метров, а между опорными пунктами взводов — до 300 метров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство приняло решение о назначении доплаты в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, осуществляющих боевые действия на передовой. Глава Кабимна Денис Шмигаль сообщил, что это одноразовое вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.





