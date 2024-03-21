Польша с Германией сделали интригующее заявление: что может измениться в войне для Украины

Ситуация пока не меняется и Украина по-прежнему уступает оккупантам по количеству боеприпасов. Именно поэтому первые лица страны просят партнеров ускориться с поставками снарядов и техники, которые необходимы украинскому войску. О чем говорит ситуация и когда она может измениться? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Заявления Польши с Германией интригуют

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что следует обратить особое внимание на то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины.

“После “Рамштайна” нам обещают многие артиллерийские снаряды. Германия уже где-то нашла снаряды 122-мм калибра к гаубице Д-30 и САУ "Гвоздика". И хорошо, что Германия находит не только натовские снаряды, но и советские. Финляндия нам пообещала передать определенное количество десантных катеров. Неожиданные союзники готовы в нас инвестировать, например, Бельгия, которая дает нам 300 бронемашин. Есть проблема в том, что Рамштайн до сих пор держался на том, что США были основными провайдерами, но в такой ситуации подкладывают свинью", – отметил Киричевски.

По словам военного эксперта, после "Рамштайна" будут заложены действительно мощные решения относительно нашей поддержки.

"То есть самая главная интрига – это не Рамштайн, а то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины, о которой объявят 26 марта. То есть самое интересное на самом деле нас ждет через неделю”, – подчеркнул Киричевский.

Ситуация с вооружением боеприпасов в Украине сейчас критическая

Военный эксперт Андрей Крамаров в интервью "OBOZ.UA" сообщил, что оккупанты имеют существенное преимущество над украинской армией в снарядах.

"Нам говорят о том, что страны НАТО заключили соглашение о поставках Украине 200 тысяч снарядов в год. А Северная Корея может предоставить России миллион снарядов в одну неделю. Просто взять и переслать. Мы понимаем, что это абсолютный дисбаланс. Украинская дипломатия сейчас должна объяснять нашим партнерам: ребята, вы считаете, что вы молодцы и вы совершаете прорыв, если поставите 200 тысяч снарядов.Но речь вообще не об этом.Речь должна идти о миллионах снарядов, о масштабировании, о развертывании производства.Иначе мы просто проигрываем эту войну", — отметил он.

Крамаров подчеркнул, что этот дисбаланс нельзя компенсировать FPV-дронами.

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