Польша готова вернуть военнообязанных мужчин в Украину: у Зеленского назвали условия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Польша готова помогать в возвращении в Украину военнообязанных мужчин. Однако, по словам представителя Зеленского, это будет происходить добровольно.
Украинские мужчины могут добровольно возвращаться в Украину. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк в интервью "Новости.LIVE" заявил, что в Польше функционирует новый рекрутинговый проект, с помощью которого военнообязанные украинцы смогут добровольно вернуться в Украину.
Советник главы Офиса президента считает, что процесс будет набирать обороты. По словам Подоляка, это будет возможностью для легализации мужчин незаконно покинувших территорию Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о способе наполнения бюджета Украины по принципу "Воюй или работай".
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского в котором он сообщил, что хочет возвращения украинских мужчин из-за границы,
Новости