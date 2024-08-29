Польша готова вернуть военнообязанных мужчин в Украину: у Зеленского назвали условия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Польша готова помогать в возвращении в Украину военнообязанных мужчин. Однако, по словам представителя Зеленского, это будет происходить добровольно.



Украинские мужчины могут добровольно возвращаться в Украину. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью "Новости.LIVE" заявил, что в Польше функционирует новый рекрутинговый проект, с помощью которого военнообязанные украинцы смогут добровольно вернуться в Украину.

"Польша готова помочь. Она начала добровольный рекрутинговый проект. Президент об этом подчеркнул — мы принудительно это не можем сделать. Законодательство других стран они четкие — если человек обратился или получил убежище легализовано на территории этой страны, никто принудительно отправлять на войну его не будет" , – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что процесс будет набирать обороты. По словам Подоляка, это будет возможностью для легализации мужчин незаконно покинувших территорию Украины.

"Это процесс. Он должен набрать обороты. Но это уже хорошо, что есть такие площадки, где ты можешь прийти, особенно для тех, кто хочет легализоваться. Не все же уехали законно, особенно в начале войны. Кто-то будет идти через легализацию, поэтому что кто-то думает о своем будущем, о своей семье. Вопрос в том, что многим страшно, но некоторые этот страх побеждают", — добавил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о способе наполнения бюджета Украины по принципу "Воюй или работай".

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского в котором он сообщил, что хочет возвращения украинских мужчин из-за границы,