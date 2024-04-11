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Половину украинского села Россия превратила в "могильник" (ФОТО)

В DeepState проанализировали потери врага возле Тоненького за 6 апреля.

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики создали кладбище своей подбитой техники на окраине села Тоненького. Аналитики DeepState увидели более 70 утраченных единиц техники врага на снимках.

Половину украинского села Россия превратила в "могильник" (ФОТО)

Потери врага у села Тоненького (фото из открытых источников)

Всего на снимках от 6 апреля зафиксировали 82 единицы военной техники, только 5 единиц из них – украинская, остальных 77 – российская.

Сообщают, что в последние недели агрессор проводит "банзай-атаки" колоннами.

Кроме этого, в полях и посадках еще обнаруживается почти два десятка единиц военной техники.

Половину украинского села Россия превратила в ”могильник” (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты минуют аграрные поля . Российские захватчики на временно оккупированной Херсонщине активно проходят сельскохозяйственные угодья.

Как сообщает Центр национального сопротивления, чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование проходит на частных земельных участках. Отмечается, что такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, а передвижение специальной техники для обработки полей становится невозможным.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский подверг критике США и НАТО . К чему приводит их бездействие. Президент Владимир Зеленский после саммита Триморья подверг критике действия Соединенных Штатов, которые месяцами не могут принять решение о выделении помощи Украине. По его словам, без этой помощи Украине будет очень сложно, и в результате она будет терять не только территории, а людей.

Президент подчеркнул, что войну нельзя замораживать, потому что без восстановления территориальной ценности российский диктатор Владимир Путин все равно вернется с войной.



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