Половину украинского села Россия превратила в "могильник" (ФОТО)

Российские захватчики создали кладбище своей подбитой техники на окраине села Тоненького. Аналитики DeepState увидели более 70 утраченных единиц техники врага на снимках.

Потери врага у села Тоненького (фото из открытых источников)

Всего на снимках от 6 апреля зафиксировали 82 единицы военной техники, только 5 единиц из них – украинская, остальных 77 – российская.

Сообщают, что в последние недели агрессор проводит "банзай-атаки" колоннами.

Кроме этого, в полях и посадках еще обнаруживается почти два десятка единиц военной техники.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты минуют аграрные поля . Российские захватчики на временно оккупированной Херсонщине активно проходят сельскохозяйственные угодья.

Как сообщает Центр национального сопротивления, чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование проходит на частных земельных участках. Отмечается, что такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, а передвижение специальной техники для обработки полей становится невозможным.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский подверг критике США и НАТО . К чему приводит их бездействие. Президент Владимир Зеленский после саммита Триморья подверг критике действия Соединенных Штатов, которые месяцами не могут принять решение о выделении помощи Украине. По его словам, без этой помощи Украине будет очень сложно, и в результате она будет терять не только территории, а людей.

Президент подчеркнул, что войну нельзя замораживать, потому что без восстановления территориальной ценности российский диктатор Владимир Путин все равно вернется с войной.

