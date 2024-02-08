Полномочия ТЦК, ротация и не только. В ВР рассказали, что будут менять в законопроекте о мобилизации

В Верховной Раде после голосования в первом чтении за законопроект о мобилизации хотят его доработать, поскольку в таком виде как он сейчас, его не поддержат, передают "Комментарии".

ВР готує зміни до законопроєкту про мобілізацію

В частности, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что между первым и вторым чтением новый законопроект о мобилизации претерпит существенных изменений, особенно в частях, касающихся защиты частной собственности граждан Украины, электронного кабинета, различных механизмов оповещения граждан, ротаций и т.д.

"Ко второму чтению нам нужно урегулировать вопросы, касающиеся частной собственности. Также следует переписать норму в отношении судебных решений без апелляций. Много вопросов по электронному кабинету, с которыми нужно разобраться. К сожалению, не определен вопрос ротации, и этим тоже нужно заниматься. Преимущественно трудные вопросы, касающиеся защиты прав граждан Украины. Над этим депутаты будут работать дальше"

, – подчеркнул нардеп.

В свою очередь, нардеп Ирина Геращенко сетует, что в Верховной Раде не состоялось открытое обсуждение чувствительного и резонансного законопроекта. В зале проект рассматривали по сокращенной процедуре, без вопросов министру и без дискуссии.

"Эта версия мало чем отличается от предыдущей, нарушает Конституцию, права граждан и содержит коррупционные риски",

– написала нардеп в Фейсбуке.

Геращенко добавила, что законопроект не решает проблему демобилизации.

"Норма об увольнении после 36 месяцев непрерывной военной службы по решению Ставки Верховного главнокомандующего – это о билете в один конец, без установления четких сроков службы"

, – заявила Геращенко.

Также она добавила, что нужно решать вопросы с электронными повестками.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации. Он пообещал, что будет проанализирован подход к аспирантам. Финального решения пока нет, но парламентарии готовы искать компромисс.

Напомним, в среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца.





