Полномочия ТЦК, ротация и не только. В ВР рассказали, что будут менять в законопроекте о мобилизации

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде после голосования в первом чтении за законопроект о мобилизации хотят его доработать, поскольку в таком виде как он сейчас, его не поддержат, передают "Комментарии".
ВР готує зміни до законопроєкту про мобілізацію
В частности, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что между первым и вторым чтением новый законопроект о мобилизации претерпит существенных изменений, особенно в частях, касающихся защиты частной собственности граждан Украины, электронного кабинета, различных механизмов оповещения граждан, ротаций и т.д.
В свою очередь, нардеп Ирина Геращенко сетует, что в Верховной Раде не состоялось открытое обсуждение чувствительного и резонансного законопроекта. В зале проект рассматривали по сокращенной процедуре, без вопросов министру и без дискуссии.
Геращенко добавила, что законопроект не решает проблему демобилизации.
Также она добавила, что нужно решать вопросы с электронными повестками.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации. Он пообещал, что будет проанализирован подход к аспирантам. Финального решения пока нет, но парламентарии готовы искать компромисс.
Напомним, в среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца.
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