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Полковник ВСУ назвал позывной Валерия Залужного

Украинский полковник раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

сегодня, 09:44
Автор:
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Slava Kot
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Полковник ВСУ Анатолий Штефан рассказал, какой позывной имеет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Анатолия Штефана.

Полковник ВСУ назвал позывной Валерия Залужного

Валерий "Волонтер" Залужный. Фото из открытых источников

Украинские военные обычно имеют дополнительные имена, так называемые позывные. Однако мало кто знает, какой позывный у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам полковника Анатолия Штефана Валерий Залужный имеет позывной "Волонтер".


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"Кто не знает, позывной Главкома Валерия Залужного "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему. Вместе победим. Слава Украине и ее воинам", — пишет полковник ВСУ.

Впервые позывной Залужного раскрыли военкоры, когда поздравляли главнокомандующего с Днем рождения в прошлом году. Военные сами не знают, откуда у Залужного позывной "Волонтер". Однако называют две версии.

Офицер ВСУ Дмитрий указывает, что военные иногда принимают позывные, которые им дали из соответствующей таблицы. И таким образом за Залужным закрепился "Волонтер". По другой версии, позывной "Волонтер" появился у Валерия Залужного в 2014 году. Тогда украинский генерал был командующим одного из секторов на востоке, а кроме работы в армии занимался волонтерством.

Пользователям понравился такой позывной главнокомандующего, о чем они и писали в комментариях под сообщением Анатолия Штефана.

"Горжусь тем, что служу под командованием "Волонтера"!", — пишет Владимир Рура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маляр опровергла русские фейки об убийстве Залужного.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка объяснила, почему замедляется контрнаступление ВСУ.



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Источник: https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/pfbid038UpfGpr9sp6s1v9mLUEmoJNzEHdx6nNrWHd6PTmMqsGrADP7P3vHBgU8d8zBf8Hl
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Обсуждения

Микита

сегодня, 09:21

Цікаво було б дізнатись позивні інших наших військових

Ігор

сегодня, 08:54

Уті-пусінькі. Які няшенькі. Краще православний бубен або шаман, який сподівається що юдейський Бог за нього все зробить. Цікаво, як вони будуть няшнічяти після виборів у США.


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