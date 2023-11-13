Полковник ВСУ дал прогноз, когда закончится война в Украине

Украинские военные на войне. Фото из открытых источников

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Украина способна полностью вытеснить российские войска оккупированных территорий в 2024 году. Однако война против России на этом этапе не окончится. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.



Роман Свитан утверждает, что в случае выполнения странами гарантами Будапештского меморандума своих обязательств на поставку всего необходимого оборудования для украинских войск, Украина сможет победить Россию в 2024 году. Однако даже после окончания войны в Украине конфликт с Россией не будет завершен.

"Противостояние с Россией не закончится. Мы освободим территорию, разобьем зашедшую к нам русскую армию. Но боевые действия на границе будут продолжаться еще минимум лет 10", — прогнозирует Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, угроза от России будет постоянно, пока "империя будет существовать". Свитан прогнозирует, что распад России начнется с Кавказа и дальше продолжится до Якутии. По словам военного, Украине необходимо будет и дальше держать свою армию вблизи российской границы, чтобы сдерживать пограничные стычки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор ВСУ оценил возможность окончания войны против России в 2024 году. По словам майора, украинцам следует определиться с тем, что такое победа в войне против России.

Также "Комментарии" писали о суперпрогнозистах, которые назвали год, когда закончится война в Украине. В своем прогнозе на войну эксперты отметили, что вероятность завершения войны против России к 1 октября 2024 года составляет 30%. По средним оценкам суперпрогнозистов, война в Украине может закончиться в 2025 году.