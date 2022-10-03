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Полковник СБУ рассказал о потерях ВСУ в наступлении

По словам Романа Костенко, оккупанты привлекли все свои силы для содержания территории в районе Северодонецка и Лисичанска

сегодня, 17:55 comments1017
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская армия несет меньше потерь во время контрнаступления, нежели оккупанты во время обороны. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал полковник СБУ, народный депутат и секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко.

Полковник СБУ рассказал о потерях ВСУ в наступлении

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что, защищаясь россияне используют абсолютно все вооружение, которое они завезли в Украину. Помимо военной машины активно использует пропагандистская машина. Оккупанты пытаются всеми возможными способами посеять панику, распространяя откровенный бред о том, что ВСУ на поле боя оставляют своих раненых солдат.                                                                          

"У нас в наступлении меньше потерь, чем у них в обороне. Это говорит о мастерстве наших солдат и генералов, как мы наступаем, как мы бережем своих людей, как мы правильно и умело освобождаем свои территории", – отметил Роман Костенко.

Он добавил, после того, как фронт посыпался, и россияне начали отступать, они изо всех сил пытаются стать в оборону. Именно поэтому россияне накапливают очень большие силы в районе Северодонецка и Лисичанска, так как понимают, что следующий удар ВСУ могут нанести по противнику в этих ключевых населенных пунктах Луганщины.

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Источник: https://24tv.ua/kontrnastup-zsu-yaki-vtrati-rosiyan-oboroni_n2170413
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