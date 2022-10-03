Полковник СБУ рассказал о потерях ВСУ в наступлении

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Кравцев Сергей
Украинская армия несет меньше потерь во время контрнаступления, нежели оккупанты во время обороны. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал полковник СБУ, народный депутат и секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный отметил, что, защищаясь россияне используют абсолютно все вооружение, которое они завезли в Украину. Помимо военной машины активно использует пропагандистская машина. Оккупанты пытаются всеми возможными способами посеять панику, распространяя откровенный бред о том, что ВСУ на поле боя оставляют своих раненых солдат.
Он добавил, после того, как фронт посыпался, и россияне начали отступать, они изо всех сил пытаются стать в оборону. Именно поэтому россияне накапливают очень большие силы в районе Северодонецка и Лисичанска, так как понимают, что следующий удар ВСУ могут нанести по противнику в этих ключевых населенных пунктах Луганщины.
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