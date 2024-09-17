Politico выдало резонансный материал: как Запад помогает Путину продолжать войну против Украины

Уже больше 2 лет продолжается полномасштабная война России против Украины. Однако западные партнеры Украины и дальше продолжают спонсировать путинскую армию, закупая дорогостоящие энергоносители у Москвы. Только в первой половине 2024 года западные союзники Украины купили топлива, произведенного из российской нефти, на сумму примерно 2 миллиарда долларов. Такая ситуация возникла из-за санкционной лазейки, позволяющей перерабатывать нефть из РФ в иностранных НПЗ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты ссылаются на анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии, который показал, что поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов из российской нефти выросли в последние месяцы в результате импорта из трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.

Авторы материала обращают внимание, что этот импорт технически законен, потому что, несмотря на санкции, страны могут покупать горючее российского происхождения, если его предварительно перерабатывают в другой стране, например, в Турции. Согласно докладу, Турция — и покупающие у нее нефть западные компании — все активнее пользуются этой лазейкой в нефтепереработке, несмотря на неоднократные просьбы Украины закрыть ее.

Только в первой половине нынешнего года ЕС, США, Великобритания и другие западные страны закупили на турецких предприятиях топливо, произведенное из российской нефти, на сумму около 2 миллиардов долларов. Турция, со своей стороны, воспользовалась скидками Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель, увеличив ежегодные закупки у России на 34% в 2023 году и на колоссальные 70% в этом году.

Хотя политики ЕС и США защищают соглашение о санкциях, утверждая, что оно лишает Москву "премии за переработку", отрасль ископаемого топлива остается спасательным кругом для военной машины РФ. Согласно анализу, налоговые поступления от продаж топлива западным странам позволили бы России набирать дополнительно 6 200 солдат в месяц для войны в Украине.

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