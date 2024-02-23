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Politico назвало три фактора, которые покажут, удастся ли Украине победить в 2025 году

В 2024 году Украине нужно провести хорошую подготовку и удержать врага

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Стратегической задачей Украины в 2024 году будет "продержаться" – с надеждой, что в 2025 году можно будет снова попытаться разбить оккупантов на своей территории, деоккупировав ее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитической публикации издания Politico.

Politico назвало три фактора, которые покажут, удастся ли Украине победить в 2025 году

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что ни один из опрошенных им аналитиков не решился предоставить точный сценарий на 2024 год, но все согласились, что три фундаментальных фактора будут определять траекторию развития следующих месяцев: дефицит вооружений и живой силы в ВСУ, преимущество России в артиллерии и ее непрерывные наземные атаки, дефицит противовоздушной обороны и ракет большой дальности в ВСУ.

В подтверждение этого издание отмечает, что после захвата Авдеевки россияне не остановились и пытаются атаковать снова, в частности на Запорожье. Россия способна наступать, потому что ее мало волнуют жизни собственных солдат, отмечает Politico.

"Критическим фактором является способность Украины создать выгодные оборонительные позиции", — сказал на это действующий офицер Бундесвера, который решил остаться анонимным.

Журналисты также указывают на существенный рост военного производства в самой России и масштабные поставки боеприпасов, дронов-камикадзе и баллистических ракет от Ирана и КНДР. И все это — на фоне перебоев с поставками западного оружия в Украину.

Отдельной проблемой для Украины издание называет необходимость дополнительной мобилизации, что является малопопулярным решением.

"Еще одной проблемой для Украины является сохранение веры. Пессимизм в значительной степени объясняется тем фактом, что поставки
помощи замедлились в последние месяцы", – говорится в публикации.

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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-war-hang-on-in-2024-to-win-in-2025-putin-zelenskky-russia-counteroffensive/
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