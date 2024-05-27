Покушение на Буданова: как Киев смог сорвать сговор полковников-предателей

В мае стало известно, что работники СБУ разоблачили сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских чиновников, в частности президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Буданова планировали убить во время скоординированной ракетно-беспилотной атаки. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана: двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим человеком, которого подозревали в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Они знали, что тройка планирует убить Буданова и следят за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским, рассказал изданию украинский офицер. По его словам, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первого подозреваемого, названного источником в правоохранительных органах как полковник Андрей Гук, обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека, полковника Александра Деркача, и передавал группе приказы ФСБ.

По словам журналистов, общение между убийцей и его кураторами было перехвачено СБУ с помощью мощных технологий слежки. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. На убийцу набросилась группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила быструю операцию по уборке его вероятных соучастников.

"Нашей целью было осуществить одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, чтобы они не сбежали", — сказал офицер.

По информации журналистов, архитектором новой агрессивной стратегии ФСБ считается заместитель директора ведомства Сергей Королев — фаворит Путина, который, как сообщается, имеет глубокие связи с российской мафией. В досье на него, предоставленном The Times украинским ГУР, его называют "волкодавом Путина". Его задачей является сбор информации о других членах российского правительства и устранение потенциальных конкурентов. Это загадочный персонаж, который родился в Кыргызстане, ему около 60 лет, и он предпочитает работать в тени.

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