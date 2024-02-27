Покупка снарядов для Украины вне Европы: сколько стран ЕС поддержали инициативу Чехии

Ряд европейских стран поддерживают инициативу Чехии относительно закупки Европейским Союзом боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Петр Фиала отметил, 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов для Украины.

"Чешская инициатива имеет большую поддержку со стороны ряда стран. Это очень сильный сигнал, посланный России", – отметил Фиала.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это предложение Чехии "совместимым" с прошлой политикой Евросоюза и объявил, что Париж присоединится к нему.

Стоит отметить, Эммануэль Макрон также заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности.

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы", — рассказал Макрон.

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