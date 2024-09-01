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Покровск только плацдарм для РФ: враг готовит большое наступление на новую область Украины

Ни одна из сторон войны не ожидает решения на поле боя в текущем году, но обе играют за "большой толчок" в наземной войне 2025 года.

сегодня, 18:55
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Лиля Воробьева

По информации издания The Times , командование России весной 2025 года может попытаться совершить наступление на Днепропетровскую область. Аналитики отмечают, что обе стороны как Украина, так и Россия пока не ожидают значительных прорывов в боевых действиях, а ведут борьбу за стратегические преимущества в конце осени. Обозреватели сравнивают ситуацию с армрестлингом: каждая сторона пытается истощить ресурсы противника и создать слабые места в его обороне.

Покровск только плацдарм для РФ: враг готовит большое наступление на новую область Украины

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Эти действия объясняют проведением операций Украины в Курской области, а также усилением давления России на захват Покровска и Временного Яра. В то же время эксперты отмечают, что война остается динамичной и непредсказуемой, больше, чем когда-либо за последние полтора года.

Обозреватели считают, что решающие события могут разворачиваться в ноябре до наступления погодных условий, которые традиционно замедляют боевые действия до весны следующего года. Если России удастся захватить Покровск и Времен Яр, это может стать основой большого наступления на Днепропетровскую область весной 2025 года. Именно эти города являются ключевыми для создания плацдарма для будущих российских сделок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская армия уже на пороге Покровска . Украина надеялась, что наступление на Россию заставит Москву увести силы от Покровска, однако этого не произошло. Теперь русские войска приблизились к городу, вызвав массовую эвакуацию местных жителей. Как пишет The New York Times, украинские солдаты отмечают, что во время боев на полях и в селах вблизи их войска вынуждены отступать более чем на милю в день. В настоящее время российские войска находятся на расстоянии около шести миль от Покровска.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-arm-wrestles-russia-in-final-effort-to-break-forces-before-winter-gkbkq5gpd
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