Пока все следили за Аляской Россия захватила новые населенные пункты

Российские захватнические войска оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили в ОСУВ "Днепр".

Наступление России. Фото: из открытых источников

В частности, по данным военных, противник оккупировал Ивано-Дарьевку на Северском направлении.

Одновременно на Добропольском направлении противник вытеснил украинские подразделения и оккупировал Попов Яр, а также пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Бои продолжаются.

На Покровском направлении военные сообщают о наступательных действиях россиян в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоекономичное, Новоукраинка, Зверовое.

Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного.

