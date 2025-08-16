В ближайшие несколько месяцев война станет еще более жестокой: на что будет делать ставку Путин

Прогнозы сбываются – никакого прекращения войны где-то до зимы и близко не просматривается. Путин считает, что сможет за следующий квартал дожать Украину и что фронт рухнет. Пока он не попытается – он не остановится. При этом переводить войну в 2026 году диктатор не хочет, потому что понимает, что для ее продолжения придется реально резать по-живому. В первую очередь – проводить реальную мобилизацию без каких-либо денежных выплат. Это нарушение неписаного правила времен путинизма. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, телеведущий блогер Богдан Буткевич.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Поэтому вот именно то, рискнет ли он провести мобилизацию, когда станет ясно, что переломить за эти сакраментальные 2-3 месяца Украину не получится, и является главной интригой. Плюс путин не хочет полностью ложиться под Китай. И дает себе время в эти месяцы достичь какого-то реального результата. Если не достигнет – опять же, тогда влияние Пекина резко увеличится", – отметил блогер.

Что касается потуг Дональда Трампа, то, по мнению Богдана Буткевича, этот раунд американский президент вновь, по сути, отдал российскому диктатору, потому что надеется уговорить его отползти от Китая. Путин же надеется на это желание продать как можно дороже. Параллельно с давлением на Украину у которой вообще выбора нет. Отбиваться изо всех сил, наносить максимально язвительные удары агрессору на его территории и по максимуму же остановить его продвижение на фронте.

"Итак, ближайшие несколько месяцев война будет продолжаться с тройным осатанением. А реальные переговоры начнутся не раньше конца осени – начала зимы", – констатировал журналист.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин победил: по итогам саммита на Аляске в Германии сделали настораживающее заявление.



