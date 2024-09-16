Пока все говорят о Покровске, россияне приблизились к захвату города, который держался 2,5 года

Российские войска все ближе к тому, что взять город Углегорск Донецкой области в полуокружение. Сейчас они предпринимают все попытки, чтобы его обойти. На шахте Южнодонбасская-3 имени Сургая, расположенной возле села Водяное на Времевском направлении, взорвали копер (башню) над основным стволом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует видео, выложенное в сеть российскими захватчиками.

Оккупанты приближаются к Угледару. Фото из открытых источников

Шахта расположена между Водяным и Богоявленкой, из-за обстрелов она не работает с начала полномасштабного вторжения. Российская армия захватила село Водяное к северо-востоку от Угледара (Донецкая область) в начале сентября. Если россияне выйдут к Богоявленке, они смогут отрезать Угледар от основного маршрута снабжения.

В Генштабе ВСУ пока не сообщают о продвижении врага. На неофициальной карте портала DeepState юго-восточная часть шахты обозначена красным цветом, что означает российский контроль, остальная часть предприятия — в серой зоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту боев, отметив, что российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Донецкой области, в частности возле одного из ключевых городов Донбасса – Угледара.

Также издание "Комментарии" сообщало – война, которую ведёт сегодня Кремль против Украины – это предел возможностей нынешней российской армии. Следовательно, угрозы, которые мы систематически слышим от Москвы в адрес западных стран – это всего лишь блеф, на который, к большому сожалению, повёлся президент США Джо Байден. Такое мнение в интервью Times Radio высказал бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон.

Неготовность Администрации Байдена снимать запрет на удары американским оружием по территории РФ Болтон называет проявлением "абсолютно нестратегического подхода" в отношении войны в Украине, который демонстрирует администрация Байдена в течение двух с половиной лет.



