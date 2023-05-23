Пока США думают, в Минобороны назвали страну, которая может первой передать F-16 Украине

Минобороны считает, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. Между тем, высокопоставленные чиновники в ЕС не исключают, что украинские военные смогут получить самолеты уже к этой осени. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Юрия Сака, которого цитирует "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Юрий Сак отметил, в Нидерландах используются 24 F-16, которые пригодны для оперативного развертывания и будут оставаться в использовании до середины 2024 года.

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"После этого они будут доступны для другого назначения, например, для продажи", — заявил Сак.

Он добавил, также Нидерланды имеют дополнительные 18 F-16, которые больше не будут находиться на вооружении и могут получить другое назначение. Ранее в СМИ сообщалось, что 12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но потом сделка была отменена. Не исключено, что именно в связи с тем, что эти самолеты вскоре могут оказаться на территории Украины.

Отметим, ранее также в ВВС США заявили, что поставки F-16 Украине в лучшем случае продлятся несколько месяцев.

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