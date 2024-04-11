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Похоже, мы перебороли с секретностью. Миру нужно показать ужасные пожары и плач испуганных детей

Украина испытала очередной массированный удар россиян с воздуха, однако мировые СМИ молчат об очередной трагедии, отмечает военный Юрий Касьянов. По его мнению, Украина переборщила с секретностью, которая демонстрирует, что войны как будто и нет

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина снова подверглась массированному удару с воздуха. Прилеты были на всей территории страны. Снова речь идет о серьезных разрушениях, сильных пожарах в Харькове и жертвах. Однако, как отметил военный Юрий Касьянов, ленты мировых СМИ об этом очередном акте терроризма молчат.

Похоже, мы перебороли с секретностью. Миру нужно показать ужасные пожары и плач испуганных детей

Война в Украине

"Нашей войны вроде бы нет, наших страданий нет, и нас самих нет. Кто же станет помогать тем, кому не нужно помогать?",
– отметил Касьянов.

По его словам, даже жители украинских городов, где не так много прилетов, на самом деле почти ничего не знают о войне и не переживают, хотя сегодня весь восток страны находится в огне, там оккупанты ровняют с землей города и поселки.

"Мы переборщили с секретностью. Не снимайте работу ПВО! Не фиксируйте разрушение! Ок. Есть такие случаи, когда фото и видео вредят нашей обороне, облегчают противнику фиксацию попаданий. Но есть и спутниковые снимки, есть враждебная агентура — она работает, и глупо думать, что враг получает информацию о наших военных объектах только из социальных сетей и публикаций в СМИ"
, – отметил военный.

По его мнению, если Украина хочет выиграть войну, она должна все сделать для того, чтобы мир обратил внимание на нее.

"Нужно показывать войну в прямом эфире. Снимать ужасные пожары в Харькове. Разносить по Тик-Ток жуткие панорамы воздушных сражений, пуски зенитных ракет, моменты попаданий по крылатым ракетам, показывать работу мобильных групп, показывать прилеты, дать возможность миру услышать взрывы, плач испуганных детей"
, – считает Касьянов.

По его словам, любая война идет не только на полях сражений, но и в информационном поле, не из-за запретов, а из-за прямого влияния на людей — на правительства западных стран, на американских сенаторов, конгрессменов, министров, на американских избирателей, на польских фермеров, на канадскую диаспору, а также на жителей России, которые посылают к нам своих сыновей.

"Война должна прийти в ленты информационных агентств и поселиться там до самой нашей победы"
, – отметил военный.

По его словам, только в этом случае Украине станут по-настоящему помогать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 апреля Россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0w5Jjxnn5qwZXAMu9DQSJH28zjm3pPpYKTwWZFX1DXiNs41TNwfrEAe6wfwn2uc9El
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