Похоже, мы перебороли с секретностью. Миру нужно показать ужасные пожары и плач испуганных детей

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Ткачик Олеся
Украина снова подверглась массированному удару с воздуха. Прилеты были на всей территории страны. Снова речь идет о серьезных разрушениях, сильных пожарах в Харькове и жертвах. Однако, как отметил военный Юрий Касьянов, ленты мировых СМИ об этом очередном акте терроризма молчат.
Война в Украине
По его словам, даже жители украинских городов, где не так много прилетов, на самом деле почти ничего не знают о войне и не переживают, хотя сегодня весь восток страны находится в огне, там оккупанты ровняют с землей города и поселки.
По его мнению, если Украина хочет выиграть войну, она должна все сделать для того, чтобы мир обратил внимание на нее.
По его словам, любая война идет не только на полях сражений, но и в информационном поле, не из-за запретов, а из-за прямого влияния на людей — на правительства западных стран, на американских сенаторов, конгрессменов, министров, на американских избирателей, на польских фермеров, на канадскую диаспору, а также на жителей России, которые посылают к нам своих сыновей.
По его словам, только в этом случае Украине станут по-настоящему помогать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 апреля Россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар.
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