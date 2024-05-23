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Пограничники раскрыли ситуацию на границе с Сумщиной: что затевает враг

Ситуация на границе России и Сумской области напряженная, отметил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Впрочем, пока у врага еще нет достаточно сил, чтобы пойти в новое наступление

сегодня, 14:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Андрея Демченко, ситуация на границе Сумской области продолжает оставаться непростой. Однако, говорит он, по состоянию на данный момент, не зафиксированы те силы и средства, которые позволили бы захватчикам пойти в наступление в этой области и попытаться там продвинуться вглубь.

Пограничники раскрыли ситуацию на границе с Сумщиной: что затевает враг

Российские оккупанты

При этом спикер пограничников отметил, что все же нельзя исключать, что даже несмотря на отсутствие достаточного количества сил, оккупанты все же попытаются совершить такие действия, которые сейчас происходят в Харьковской области.

По его словам, враг может попытаться организовать наступление в Сумской области, чтобы посеять панику среди местного населения, а также оттянуть Силы обороны из других горячих направлений.

"Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент",
– подчеркнул Демченко.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что когда у разведчиков возникнут основания для беспокойства, тогда о них украинцам сообщат. По его словам, ситуация на этом направлении, а также планы захватчиков хорошо известны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько недель назад глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупанты вот-вот начнут наступление в Сумской области. Однако похоже, они все застряли на Харьковщине, где не могут достичь своих целей, например, захватить город Волчанск. Его вороны планировали оккупировать в первый день своего наступления в Харьковской области.

Впрочем, в Сумской области готовятся к встрече окупантов. Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил , что возводятся оборонные рубежи и даже готовятся для "упокоения оккупантов".




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