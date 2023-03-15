Пограничники на бахмутском направлении уже приготовили взрывные подарки для окупантов

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Кравцев Сергей
Украинские пограничники в окрестностях Бахмута с помощью дронов доставляют российским захватчикам взрывные сюрпризы прямо в окопы с мусором. Как сообщает портал "Комментарии", видео образцовой работы дрона поделился на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик.
Пограничники в Бахмуте
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Дроны до сих пор остаются одним из самых необходимых инструментов в работе для наших военных, отмечает Юрий Голик. Именно поэтому он вместе с волонтером и спортсменом Сергеем Стаховским регулярно передают БПЛА разным бригадам и подразделениям ВСУ, от которых получают запросы.
Одну из последних партий Mavic 3 волонтеры отправили бойцам 3-й бригады оперативного назначения НГУ им. полковника Петра Болбочана, которая работает в Донецкой и Луганской областях, а сейчас выполняет боевые задачи в Бахмуте.
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