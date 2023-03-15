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Пограничники на бахмутском направлении уже приготовили взрывные подарки для окупантов

Оккупантов не спасают глубокие окопы, защитники с помощью беспилотника от волонтеров бьют врага в нашей земле

сегодня, 13:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские пограничники в окрестностях Бахмута с помощью дронов доставляют российским захватчикам взрывные сюрпризы прямо в окопы с мусором. Как сообщает портал "Комментарии", видео образцовой работы дрона поделился на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик.

Пограничники на бахмутском направлении уже приготовили взрывные подарки для окупантов

Пограничники в Бахмуте

“Оккупанты зарылись в нашу землю, замаскировались по щелям среди своего мусора. Но пограничники находят врага и доставляют ему подарки. В этом им помогает беспилотник Mavic 3. Один из отправивших им мы”, — написал волонтер.


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Дроны до сих пор остаются одним из самых необходимых инструментов в работе для наших военных, отмечает Юрий Голик. Именно поэтому он вместе с волонтером и спортсменом Сергеем Стаховским регулярно передают БПЛА разным бригадам и подразделениям ВСУ, от которых получают запросы.

Одну из последних партий Mavic 3 волонтеры отправили бойцам 3-й бригады оперативного назначения НГУ им. полковника Петра Болбочана, которая работает в Донецкой и Луганской областях, а сейчас выполняет боевые задачи в Бахмуте.

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Пограничники на бахмутском направлении уже приготовили взрывные подарки для окупантов - фото 2




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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0nNKHpMgynFKTG1B4nDaGTSA3JiHm4bu3uo7WaKjP5pwHk5RH8AR3N35v36z9bHoJl
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сегодня, 13:22

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