Погода начинает играть на нашей стороне: почему РФ скоро будет сложно обстреливать Украину

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Кравцев Сергей
Штормы, которые начинаются в осенний сезон, создают значительные препятствия для выхода российских ракетоносителей в открытое море. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников
По его словам, хотя российские войска могут выходить в море во время шторма, в таких условиях они не могут использовать ракетное вооружение. Если сила волн достигает четырех баллов или более, применение ракет становится невозможным, хотя корабли чувствуют себя достаточно стабильно.
Он также добавил, что штормы влияют не только на ракетоносители, но и на подводные лодки, авиацию и сооружения вокруг Керченского моста.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия ударами по Староконстантинову пытается уничтожить украинские самолеты, способные запускать ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ, утверждает эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, именно в Староконстантинове стоят самолеты, способные нести эти ракеты.
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