Погода начинает играть на нашей стороне: почему РФ скоро будет сложно обстреливать Украину

Штормы, которые начинаются в осенний сезон, создают значительные препятствия для выхода российских ракетоносителей в открытое море. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

"Сезон штормов уже начинается. Это, во-первых, усложняет навигацию, учитывая, где сейчас враг базируется. Поэтому ветер Бора усложняет навигацию для россиян", — отметил спикер Военно-Морских Сил ВСУ.

По его словам, хотя российские войска могут выходить в море во время шторма, в таких условиях они не могут использовать ракетное вооружение. Если сила волн достигает четырех баллов или более, применение ракет становится невозможным, хотя корабли чувствуют себя достаточно стабильно.

Он также добавил, что штормы влияют не только на ракетоносители, но и на подводные лодки, авиацию и сооружения вокруг Керченского моста.

"Но, конечно, это будет влиять и на плотность применения авиации, и на сооружения, которые они настроили вокруг так называемого крымского моста. Поэтому это вносит свои коррективы в их деятельность. Период этот достаточно длительный. До весны", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты утром ударили по Харькову КАБами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия ударами по Староконстантинову пытается уничтожить украинские самолеты, способные запускать ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ, утверждает эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, именно в Староконстантинове стоят самолеты, способные нести эти ракеты.



