Почему Россия начала активно наносить удары по Староконстантинову: какая причина

Россия ударами по Староконстантинову пытается уничтожить украинские самолеты, способные запускать ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ, утверждает эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, именно в Староконстантинове стоят самолеты, способные нести эти ракеты.



Истребитель РФ с ракетой "Кинжал". Фото из открытых источников

В последние недели Россия активизировала атаки по Староконстантинову в Хмельницкой области, используя для атак дроны и ракеты "Кинжал". Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24" рассказал о причине российских ударов по Староконстантинову.

"Мы же ожидали, что получим разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. А в Староконстантинове традиционно стоят Су-24, именно из которых выполняются запуски этих ракет. Я так думаю, что россияне очень боятся этих ракет, очень боятся получения нами такого разрешения. И потому они в очередной раз работают по Староконстантинову", — говорит эксперт по авиации.

По словам Криволапа, на украинской авиабазе в Хмельницкой области постоянно ведутся строительные работы и создаются защитные постройки, которые россияне хотят пробить для поражения ценной украинской техники.

"Это достаточно защищенная база, достаточно серьезная, одна из самых мощных в Украине. Конечно, россияне своими "кинджальчиками" пытаются ее поразить. Они по ней бьют-бьют, но наши ребята выполняют те мероприятия, которые позволяют этой базе быть в боевом состоянии", — добавляет Криволап.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о ракетной атаке РФ на Хмельнитчину в конце сентября.



Также "Комментарии" писали о том, почему во время ударов России по Староконстантинову были слышны звуки взрывов в Киеве, однако ПВО и попаданий ракеты не было.