Почему Россия начала активно наносить удары по Староконстантинову: какая причина

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Slava Kot
Россия ударами по Староконстантинову пытается уничтожить украинские самолеты, способные запускать ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ, утверждает эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, именно в Староконстантинове стоят самолеты, способные нести эти ракеты.
Истребитель РФ с ракетой "Кинжал". Фото из открытых источников
В последние недели Россия активизировала атаки по Староконстантинову в Хмельницкой области, используя для атак дроны и ракеты "Кинжал". Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24" рассказал о причине российских ударов по Староконстантинову.
По словам Криволапа, на украинской авиабазе в Хмельницкой области постоянно ведутся строительные работы и создаются защитные постройки, которые россияне хотят пробить для поражения ценной украинской техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о ракетной атаке РФ на Хмельнитчину в конце сентября.
Также "Комментарии" писали о том, почему во время ударов России по Староконстантинову были слышны звуки взрывов в Киеве, однако ПВО и попаданий ракеты не было.
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