Погибли во время бегства из страны: в пограничной службе назвали количество

Около 30 украинцев погибли при попытках незаконно пересечь границу Украины для избежания призыва на военную службу и мобилизацию. Об этом рассказал спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко.



Около трех десятков мужчин погибли при незаконной попытке пересечения границы. Фото из открытых источников

В интервью "Укринформу" Андрей Демченко отметил, что люди готовы платить большие деньги незнакомым лицам, которые дают им только инструкции. По его словам, нарушители со временем сталкиваются с тем, что им нужно переплыть реку, или же пройти сквозь горы, где они могут погибнуть.

"В общей сложности с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек. Кроме этих препятствий, в горах есть дикие животные, которые также создают серьезную угрозу жизни", — сказал Демченко.

Из 30 погибших, 24 тела были обнаружены в попытке переплыть реку Тиса.

Спикер Пограничной службы сообщил, что попытки незаконного пересечения границы проходят ежедневно, а в среднем это около 10 случаев в день.

"Наибольшее количество таких попыток — за пределами пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Наибольшее количество по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей", — добавил Демченко.

По его словам, большинство нарушителей в попытке незаконного пересечения границы пользуются услугами организаторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе генпрокурора назвали количество дел, которое было открыто против уклонистов за период с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, названы области, лидирующие по этому показателю.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько уклонистов поймала полиция Львовщины.