Погибли десятки оккупантов: в Лисичанске прогремел мощный взрыв - подробности

Во временно оккупированном городе Лисичанск (Луганская область) прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Гайдая, в здании суда в Лисичанске, где оккупанты проводили совещание, прозвучал взрыв.

""штаб 6-го полка, второго армейского корпуса" – минус 50 рашистов", — сообщает Гайдай.

Скриншот — Telegram Сергея Гайдая

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