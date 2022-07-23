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Погибли десятки оккупантов: в Лисичанске прогремел мощный взрыв - подробности

Взрыв прогремел в здании суда

сегодня, 16:05
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Лисичанск (Луганская область) прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем официальном Telegram-канале. 

Погибли десятки оккупантов: в Лисичанске прогремел мощный взрыв - подробности

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Гайдая, в здании суда в Лисичанске, где оккупанты проводили совещание, прозвучал взрыв. 

""штаб 6-го полка, второго армейского корпуса" – минус 50 рашистов", — сообщает Гайдай. 

Погибли десятки оккупантов: в Лисичанске прогремел мощный взрыв - подробности - фото 2

Скриншот — Telegram Сергея Гайдая 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, сколько Нацбанк "напечатал" для госбюджета денег. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Нацбанк закупил военные облигации на 240 млрд. грн. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что гривневый туризм и инфляция: почему НБУ поднял курс доллара сразу на 25% — кто от этого выиграл. Пока большинство граждан хватаются за голову, анализируя последствия от скачка курса доллара, предприимчивые граждане пытаются на этом заработать. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/7591
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