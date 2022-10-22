«Подымайте вопрос на всех уровнях, вплоть до президента»: мобилизированные РФ не хотят на «передок»

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", новый аудиоперехват СБУ подтверждает тот факт, что новомобилизованных россиян бросают на передовую, хотя перед этим командование уверяет, что они будут находиться в тылу. Россияне теперь массово звонят своим родным, умоляя их вытащить себя с войны любой ценой, подымая всех, стучаться в самые высокие кабинеты.
Оккупанты жалуются на командование. Фото: Getty Images
В сообщении СБУ говорится, что в распоряжении украинских спецслужб появились несколько подобных разговоров оккупантов, которые сейчас "стоят" в Донецкой области.
Как свидетельствуют перехваты СБУ, мобилизованные возмущаются, что их без подготовки бросают в самое пекло. Один из "чмобиков" просит родственников задействовать связи и достучаться до местной власти, другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться напрямую к президенту РФ, который развязал эту войну. Россияне ругают командование, которое, по их словам, хочет за их счет, получить себе привилегии и очередные награды.
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