«Подымайте вопрос на всех уровнях, вплоть до президента»: мобилизированные РФ не хотят на «передок»

Как передает издание "Комментарии", новый аудиоперехват СБУ подтверждает тот факт, что новомобилизованных россиян бросают на передовую, хотя перед этим командование уверяет, что они будут находиться в тылу. Россияне теперь массово звонят своим родным, умоляя их вытащить себя с войны любой ценой, подымая всех, стучаться в самые высокие кабинеты.

Оккупанты жалуются на командование. Фото: Getty Images

В сообщении СБУ говорится, что в распоряжении украинских спецслужб появились несколько подобных разговоров оккупантов, которые сейчас "стоят" в Донецкой области.

Как свидетельствуют перехваты СБУ, мобилизованные возмущаются, что их без подготовки бросают в самое пекло. Один из "чмобиков" просит родственников задействовать связи и достучаться до местной власти, другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться напрямую к президенту РФ, который развязал эту войну. Россияне ругают командование, которое, по их словам, хочет за их счет, получить себе привилегии и очередные награды.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел — 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", – говорит оккупант своей супруге.

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