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«Подымайте вопрос на всех уровнях, вплоть до президента»: мобилизированные РФ не хотят на «передок»

Мобилизированных РФ массово звонят своим родным и просят помочь вернуть их обратно или хотя бы в тыл, об этом свидетельствует очередной аудиоперехват украинских спецслужб

сегодня, 15:35 comments1291
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", новый аудиоперехват СБУ подтверждает тот факт, что новомобилизованных россиян бросают на передовую, хотя перед этим командование уверяет, что они будут находиться в тылу. Россияне теперь массово звонят своим родным, умоляя их вытащить себя с войны любой ценой, подымая всех, стучаться в самые высокие кабинеты.

«Подымайте вопрос на всех уровнях, вплоть до президента»: мобилизированные РФ не хотят на «передок»

Оккупанты жалуются на командование. Фото: Getty Images

В сообщении СБУ говорится, что в распоряжении украинских спецслужб появились несколько подобных разговоров оккупантов, которые сейчас "стоят" в Донецкой области.                                                              

Как свидетельствуют перехваты СБУ, мобилизованные возмущаются, что их без подготовки бросают в самое пекло. Один из "чмобиков" просит родственников задействовать связи и достучаться до местной власти, другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться напрямую к президенту РФ, который развязал эту войну. Россияне ругают командование, которое, по их словам, хочет за их счет, получить себе привилегии и очередные награды.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел — 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", – говорит оккупант своей супруге.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-rosiiskykh-mobikiv-na-donbasi-pochalasia-panika-shchoino-mobilizovanykh-rashystiv-kydaiut-u-same-peklo-de-yikh-na-zemelni-dobryva-peretvoriuie-zsu-audio
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