Выбора нет: оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город

Оккупационные "власти" Херсонской области из-за "напряженной ситуации на фронте" приказали жителям 22 октября собрать с собой все самое необходимое и покинуть город, переправившись на левый берег Днепра. Как передает издание "Комментарии", такое решение оккупанты Херсонщины обнародовали в Telegram.

Херсон. Фото: из открытых источников

Такой вынужденный шаг, говорят россияне и гуляйтеры, вызван напряженной ситуацией на фронте, обстрелами и якобы "угрозой терактов". Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Стоит отметить, что 20 октября сообщалось, что российские захватчики перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра в Херсонской области. Такая активность была вызвана недавними стремительными успехами ВСУ по деоккупации области. Оккупанты считают, что украинские войска со дня на день могут быть у самого Херсона.

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