Подтверждено поражение четырех военных аэродромов в России: детали от Генштаба

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Удар по военных аэродромах в России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что атаку совершили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны.

Были атакованы аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор" в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 14 августа Россию массированно атаковали ударные дроны. Минобороны РФ утверждало, что российской ПВО якобы было "уничтожено" 117 беспилотников. Однако спутник зафиксировал поражение как минимум четырех ангаров на аэродроме "Борисоглебск". Российские блогеры писали о повреждении сверхзвукового истребителя МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка".

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