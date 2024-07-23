Подтверждена гибель японца: он воевал на стороне России

Гражданин Японии, воевавший на войне в Украине за Россию, погиб в июне 2024 года в Донецкой области. Эту информацию подтвердил представитель правительства Йосимаса Хаяси, а японская национальная телекомпания NHK сообщила детали гибели японца на войне в Украине.



На войне на Украине погиб гражданин Японии. Фото из открытых источников

5 июня российские власти сообщили посольство Японии в Москве о смерти японца. Представитель японского правительства Йосимаса Хаяси 15 июля подтвердил, что их гражданин погиб на войне в Украине, однако других подробностей о мужчине не сообщил.

Японская национальная телекомпания NHK идентифицировала мужчину как 29-летнего бывшего военного, уехавшего из Японии в ноябре прошлого года. По их информации, японец погиб при взрыве в Донецке.

Кроме того, NHK обнаружила, что несколько японцев пошли добровольцами воевать на сторону Украины против России. Сколько японцев ушли воевать за Россию, остается непонятным.

После негативной реакции российского общества на мобилизацию, Кремль принял решение сосредоточиться на вербовке иностранцев. Обычно это жители Азии и стран с плохой экономической ситуацией. Россия предлагает им большие бонусы за подписание контракта с Минобороны РФ, однако иностранцы, воевавшие на стороне России и попавшие в украинский плен, жалуются на задержку выплат, обман со стороны РФ, а также условия российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранные военные рассказали, почему пошли воевать на стороне России. Кроме того, Шри-Ланка требует от РФ компенсации за своих граждан, погибших на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о новом способе, который придумали российские власти, чтобы привлекать россиян на войну в Украине.