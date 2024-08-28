Подсчитаны потери Украины и России в боях в Курской области

Канадский аналитик разведки на основе открытых источников Naalsio подсчитал украинские и российские потери в военной технике в боях в Курской области. По его данным, общий счет 59 против 87 в пользу России.

Стали известны потери военной техники в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 27 августа Украина потеряла 87 единиц военной техники в Курской операции. Наибольшее количество потерь наблюдается среди бронемашин – 65 единиц и танков – 9 единиц.

В общей сложности во время боев в Курской области было уничтожено 57 единиц украинской военной техники. 8 единиц повреждены, 12 — брошены, а 10 были захвачены врагом.

Россия потеряла в боях в Курской области 59 единиц военной техники. Наибольшие потери в России наблюдаются среди транспортных средств – 24 единицы. Также россияне потеряли 14 танков и 7 бронетранспортеров.

В Курской области было уничтожено 40 единиц российской военной техники. Кроме того, украинские силы смогли захватить 13 единиц военной техники армии РФ, а еще 6 считаются поврежденными. Также украинские войска в боях в Курской области уничтожили два российских вертолета.

Общий счет потерь в технике во время украинского наступления в Курской области России составляет 59 против 87 в пользу ВС РФ.

Отметим, что эти данные из открытых источников и потери техники с обеих сторон могут быть больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал точное количество пленных россиян, которых удалось захватить в Курской области.

Также "Комментарии" писали о потерях России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.