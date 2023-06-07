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Подрыв Каховской ГЭС: на сколько отошли подразделения РФ в Херсонской области

Отход усложнил возможность врага терроризировать правобережную Херсонщину из минометов

сегодня, 15:22
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Автор:

Кравцев Сергей

На левом берегу Херсонщины оккупационные войска отошли на 5-15 км, в зависимости от разлива воды. Это затруднило возможность противника терроризировать правобережную Херсонщину из минометов, однако пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС: на сколько отошли подразделения РФ в Херсонской области

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что несмотря на сложную ситуацию в Херсонской области противник не прекращает обстрелы по правому берегу Херсонской области, мешая проводить гуманитарную эвакуацию.


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"Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, может констатировать, что они оттягивают свои подразделения, начали они это движение за несколько дней до этого теракта и мы осознавали, что они готовятся", — отметила Наталья Гуменюк. 

По ее словам, захватчики отошли на расстоянии от 5 до 15 км от своих предыдущих позиций в зависимости от разлива воды. 

Напомним, ночью 6 июня российские террористы совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уничтожение оккупационными войсками РФ Каховской ГЭС привело к огромному количеству проблем, в том числе экономических. Какие последствия этот теракт несет для украинского АПК и для мирового рынка продовольствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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