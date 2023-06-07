Подрыв Каховской ГЭС: на сколько отошли подразделения РФ в Херсонской области

На левом берегу Херсонщины оккупационные войска отошли на 5-15 км, в зависимости от разлива воды. Это затруднило возможность противника терроризировать правобережную Херсонщину из минометов, однако пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что несмотря на сложную ситуацию в Херсонской области противник не прекращает обстрелы по правому берегу Херсонской области, мешая проводить гуманитарную эвакуацию.

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"Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, может констатировать, что они оттягивают свои подразделения, начали они это движение за несколько дней до этого теракта и мы осознавали, что они готовятся", — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, захватчики отошли на расстоянии от 5 до 15 км от своих предыдущих позиций в зависимости от разлива воды.

Напомним, ночью 6 июня российские террористы совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС.

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