Подрыв Каховской ГЭС: на сколько отошли подразделения РФ в Херсонской области

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Кравцев Сергей
На левом берегу Херсонщины оккупационные войска отошли на 5-15 км, в зависимости от разлива воды. Это затруднило возможность противника терроризировать правобережную Херсонщину из минометов, однако пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Херсонская область. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, что несмотря на сложную ситуацию в Херсонской области противник не прекращает обстрелы по правому берегу Херсонской области, мешая проводить гуманитарную эвакуацию.
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По ее словам, захватчики отошли на расстоянии от 5 до 15 км от своих предыдущих позиций в зависимости от разлива воды.
Напомним, ночью 6 июня российские террористы совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС.
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Также издание "Комментарии" сообщало – уничтожение оккупационными войсками РФ Каховской ГЭС привело к огромному количеству проблем, в том числе экономических. Какие последствия этот теракт несет для украинского АПК и для мирового рынка продовольствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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