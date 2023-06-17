Подрыв ГЭС: вода спадает – сколько населенных пунктов Херсонщины остаются затопленными

По состоянию на 17 июня на Херсонщине остаются подтопленными примерно 30 населенных пунктов Херсонской области, а вода находится на уровне 109 см. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС.

Затопление. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды, который находится на уровне 1,09 м.

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Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу р. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории. Всего в области эвакуированы 2 тыс. 782 человека.

Между тем на Николаевщине подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.

Отметим, ранее в Херсонской ОВА рассказали, что примерно месяц нужен на то, чтобы во все населенные пункты, пострадавшие от затопления, люди могли вернуться и уже понять, что нужно, чтобы восстанавливать имущество. Сейчас уже активно восстанавливается газоснабжение, электроснабжение.

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