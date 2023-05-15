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Подробности новых ударов ВСУ: какие цели поражены

Нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam"

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники за сутки совершили новые успешные удары по позициям оккупантов. Как передает издание "Комментарии", об этом отмечает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Подробности новых ударов ВСУ: какие цели поражены

Авиация. Фото: из открытых источников

Речь идет о 17 ударах украинской авиацией по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. 


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Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям итальянских СМИ во время официального визита в Италию подчеркнул, что действующий лидер государства-агрессора Владимир Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей политики всё больше изолирует РФ от цивилизованного мира. Сам Путин тем временем всячески пытается остановить бегство россиян из страны. Какие, скорее всего, перспективы путинского режима в ближайшем будущем? Какие факторы приблизят его падение? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".




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