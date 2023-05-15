Подробности новых ударов ВСУ: какие цели поражены

Украинские защитники за сутки совершили новые успешные удары по позициям оккупантов. Как передает издание "Комментарии", об этом отмечает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Авиация. Фото: из открытых источников

Речь идет о 17 ударах украинской авиацией по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало – вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".



