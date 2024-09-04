logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на Покровском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на Покровском направлении

По данным ГУР, численность российской группировки в Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.

сегодня, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На Покровском направлении в районе Невельского подразделения Вооруженных сил Украины рискуют оказаться в оперативном окружении. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" во время эфира на телеканале "Эспрессо".

Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на Покровском направлении

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Эксперт предполагает, что было принято решение о выводе украинских военных подразделений из этой зоны с целью предотвратить потери личного состава.

"На Угледарском направлении за последние сутки российские войска совершили атаки на фланги украинских позиций с целью создания оперативного окружения в районе Угледара. Это достаточно серьезная угроза", — подчеркнул Снегирев.

По данным, полученным из источников, приближенных к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч человек.

Снегирев отметил, что главной целью российских окупантов является не только захват Покровска, но и других городов этой агломерации: Мирнограда, Покровска и Селидового, которые являются важными промышленными центрами региона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известна неожиданная причина, почему РФ хочет захватить Покровск любой ценой. Россияне активизировались на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

При этом, по его словам, решаются и экономические вопросы, в частности, это залежи коксующихся углей, самые большие в Европе. Он добавил, что речь идет о едином районе, где у Украины есть возможность добычи коксующегося угля, необходимого для украинской металлургии. Снегирев добавляет, что россияне прекрасно понимают, что без коксующихся углей будут большие проблемы украинской металлургии, в первую очередь металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей, что создает дополнительные проблемы для украинской металлургии, социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости