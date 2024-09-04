Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на Покровском направлении

На Покровском направлении в районе Невельского подразделения Вооруженных сил Украины рискуют оказаться в оперативном окружении. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" во время эфира на телеканале "Эспрессо".

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Эксперт предполагает, что было принято решение о выводе украинских военных подразделений из этой зоны с целью предотвратить потери личного состава.

"На Угледарском направлении за последние сутки российские войска совершили атаки на фланги украинских позиций с целью создания оперативного окружения в районе Угледара. Это достаточно серьезная угроза", — подчеркнул Снегирев.

По данным, полученным из источников, приближенных к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч человек.

Снегирев отметил, что главной целью российских окупантов является не только захват Покровска, но и других городов этой агломерации: Мирнограда, Покровска и Селидового, которые являются важными промышленными центрами региона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известна неожиданная причина, почему РФ хочет захватить Покровск любой ценой. Россияне активизировались на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

При этом, по его словам, решаются и экономические вопросы, в частности, это залежи коксующихся углей, самые большие в Европе. Он добавил, что речь идет о едином районе, где у Украины есть возможность добычи коксующегося угля, необходимого для украинской металлургии. Снегирев добавляет, что россияне прекрасно понимают, что без коксующихся углей будут большие проблемы украинской металлургии, в первую очередь металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей, что создает дополнительные проблемы для украинской металлургии, социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях.

