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Подоляк заявил, что Венгрия кардинально изменит свою пророссийскую позицию.

Венгрия сменит свою пророссийскую позицию на 180 градусов

сегодня, 20:43
Автор:

Лиля Воробьева
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В случае побед Украины страна-соратница Кремля кардинального изменит свою позицию и поддержит вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время выступления в эфире национального телемарафона.

Подоляк заявил, что Венгрия кардинально изменит свою пророссийскую позицию.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Только что наши победы будут диктовать ультиматумы России на переговорах, Венгрия изменит свою пророссийскую позицию и поддержит наше вступление в НАТО", — сказал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Кремль наспех аннексирует 4 украинских области . Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что именно успехи ВСУ, проводящие эффективные контрнаступательные действия, подтолкнули Путина к объявлению в РФ мобилизации (что свидетельствует о признании Кремлем провала так называемой СВО) и "псевдореферендумов" с попытками дальнейшей аннексии. Впрочем, продолжает он, такие шаги РФ абсолютно бессмысленны и ничего не меняют. Ведь все эти территории остаются в том же статусе после этого действия, как и до него. А именно – временно оккупированные территории Украины. Главное, по мнению эксперта, позиция Украины, которую четко выразил президент Зеленский, полностью совпадает с позицией цивилизованного мира – все эти земли являются временно оккупированными территориями – и у нашей страны полное право освобождать их от российских захватчиков, используя все имеющиеся инструменты. Потенциально россияне могут попытаться провести там принудительную мобилизацию вроде тотальной могилизации у так называемых ЛДНР. И/или использовать в качестве основания для защиты своей "суверенной территории".



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