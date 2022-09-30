Подоляк заявил, что Венгрия кардинально изменит свою пророссийскую позицию.

"Только что наши победы будут диктовать ультиматумы России на переговорах, Венгрия изменит свою пророссийскую позицию и поддержит наше вступление в НАТО", — сказал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Кремль наспех аннексирует 4 украинских области . Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что именно успехи ВСУ, проводящие эффективные контрнаступательные действия, подтолкнули Путина к объявлению в РФ мобилизации (что свидетельствует о признании Кремлем провала так называемой СВО) и "псевдореферендумов" с попытками дальнейшей аннексии. Впрочем, продолжает он, такие шаги РФ абсолютно бессмысленны и ничего не меняют. Ведь все эти территории остаются в том же статусе после этого действия, как и до него. А именно – временно оккупированные территории Украины. Главное, по мнению эксперта, позиция Украины, которую четко выразил президент Зеленский, полностью совпадает с позицией цивилизованного мира – все эти земли являются временно оккупированными территориями – и у нашей страны полное право освобождать их от российских захватчиков, используя все имеющиеся инструменты. Потенциально россияне могут попытаться провести там принудительную мобилизацию вроде тотальной могилизации у так называемых ЛДНР. И/или использовать в качестве основания для защиты своей "суверенной территории".