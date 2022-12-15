logo

BTC/USD

17718.50

ETH/USD

1290.28

LTC/USD

74.71

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подоляк уверяет, что потери России выше официальной статистики и назвал цифру (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Подоляк уверяет, что потери России выше официальной статистики и назвал цифру (ВИДЕО)

Михаил Подоляк считает, что Генштаб Украины представляет не полную статистику потерь России и заявил, что в войне с Украиной было ликвидировано 110-120 тыс. россиян.

сегодня, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что реальные потери россиян выше, чем публикует Генштаб Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Михаила Подоляка для 24 канала.

Подоляк уверяет, что потери России выше официальной статистики и назвал цифру (ВИДЕО)

Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк считает, что потери россиян математически больше, ведь то, что представляет Генштаб Украины – это потери министерства обороны РФ, то есть мобилизованные лица или контрактная армия. Но на войне за Россию сражаются и другие лица.

"Например, не контрактированные лица – это зеки, имеющие отношение к "Вагнеру". Это отдельная цифра, которая не идет к потерям Минобороны", – говорит Михаил Подоляк.

Также украинский политический деятель заверил, что отдельно считают потери Росгвардии, занимающейся карательными операциями. Поэтому на взгляд Подоляка цифра потерь России выше.

"Уже более 100 тысяч, может 110-120 тысяч в целом", — считает советник главы Офиса президента Украины.

Посмотреть видео с Михаилом Подоляком, уверяющим, что потери России уже достигли 100 тыс. человек можно ниже:

По состоянию на 15 декабря потери личного состава России по данным Генштаба составляют более 96,5 тыс. рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша не подписала пакет соглашений ЕС, в который входила макрофинансовая помощь для Украины в размере 18 млрд евро. Ранее против такой помощи накладывало право вето на политическое руководство Венгрии.

Также "Комментарии" писали о не анонсированной военной технике, которую заметили на украинском фронте. Им оказался центр управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer, производимый в Германии.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/@news24tvua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!