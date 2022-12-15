Подоляк уверяет, что потери России выше официальной статистики и назвал цифру (ВИДЕО)



















Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что реальные потери россиян выше, чем публикует Генштаб Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Михаила Подоляка для 24 канала.

Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк считает, что потери россиян математически больше, ведь то, что представляет Генштаб Украины – это потери министерства обороны РФ, то есть мобилизованные лица или контрактная армия. Но на войне за Россию сражаются и другие лица.

"Например, не контрактированные лица – это зеки, имеющие отношение к "Вагнеру". Это отдельная цифра, которая не идет к потерям Минобороны", – говорит Михаил Подоляк.

Также украинский политический деятель заверил, что отдельно считают потери Росгвардии, занимающейся карательными операциями. Поэтому на взгляд Подоляка цифра потерь России выше.

"Уже более 100 тысяч, может 110-120 тысяч в целом", — считает советник главы Офиса президента Украины.

Посмотреть видео с Михаилом Подоляком, уверяющим, что потери России уже достигли 100 тыс. человек можно ниже:

По состоянию на 15 декабря потери личного состава России по данным Генштаба составляют более 96,5 тыс. рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша не подписала пакет соглашений ЕС, в который входила макрофинансовая помощь для Украины в размере 18 млрд евро. Ранее против такой помощи накладывало право вето на политическое руководство Венгрии.

Также "Комментарии" писали о не анонсированной военной технике, которую заметили на украинском фронте. Им оказался центр управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer, производимый в Германии.

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