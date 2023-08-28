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Подоляк прогнозирует скорое окончание войны

Советник Зеленского считает, что освобождение украинских территорий будет происходить быстрее, а в России начнутся процессы свержения Путина.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что украинские войска будут наращивать скорость продвижения оккупированными территориями, что приведет к скорейшему окончанию войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Подоляк прогнозирует скорое окончание войны

Подоляк прогнозирует скорейшее окончание войны и свержение Путина. Фото из открытых источников


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Украинский чиновник считает, что внутренняя легитимность Путина держится на мнении российских элит, что российский диктатор еще не проиграл войну. Однако с потерей захваченных земель его позиции станут слабее.

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", — пишет Подоляк.

Михаил Подоляк считает, что война с Россией будет непростой. Однако утверждает, что Украина не будет деоккупировать "каждый километр кровью", как это происходит в летнем контрнаступлении.

"По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось", — пишет Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк назвал три шага, которые значительно ускорят поражение России. Подоляк указывает на необходимость ужесточения санкций против России, большую помощь западных партнеров для Украины и международную изоляцию высшего руководства Кремля, включая Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о руководителе Главного управления разведки Кирилле Буданове, который рассказал, почему его предварительный прогноз относительно украинских военных, что должны были зайти в Крым до конца весны 2023 года, не сбылся.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1696048591951839717
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