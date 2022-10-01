Подоляк объяснил позицию Зеленского, почему тот больше не согласится на переговоры с Путиным

Украине нет смысла садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и его окружением. Возобновление разговора и дипломатии возможно, но только при смене власти в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП намекнул, что Путин и его окружение неадекватно оценивают реальность, а, значит, нет никакого смысла даже пытать разговаривать с нынешней властью России, тем более, когда она так любит устраивать "танцы на костях".

"Фиксируем и закрепляем основы: 1. Нет никакого смысла вести переговоры с "танцорами на костях" — Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость. 2. Переговоры возможны, но с новым президентом России, более адекватно оценивающим реальность ", — написал Михаил Подоляк.

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