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Подоляк объяснил позицию Зеленского, почему тот больше не согласится на переговоры с Путиным

Михаил Подоляк заявил, что нет смысла говорить с "танцорами на костях"

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украине нет смысла садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и его окружением. Возобновление разговора и дипломатии возможно, но только при смене власти в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк объяснил позицию Зеленского, почему тот больше не согласится на переговоры с Путиным

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП намекнул, что Путин и его окружение неадекватно оценивают реальность, а, значит, нет никакого смысла даже пытать разговаривать с нынешней властью России, тем более, когда она так любит устраивать "танцы на костях".                                   

"Фиксируем и закрепляем основы: 1. Нет никакого смысла вести переговоры с "танцорами на костях" — Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость. 2. Переговоры возможны, но с новым президентом России, более адекватно оценивающим реальность ", — написал Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.              

Также издание "Комментарии" сообщало – на Харьковщине обнаружили колонну с расстрелянными мирными жителями: около 20 погибших.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576165056827777025
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