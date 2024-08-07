Подобное уже было, когда ВСУ освобождали Харьковщину: как атака на Курскую область поможет фронту

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Очень странно слышать заявления о том, что Украине не нужна операция в Курской области, потому что на Донбассе военные находятся в тяжелой ситуации, отмечает политолог Юрий Богданов.
Бои в Курской области
По его словам, необходимо понимать, что война – это дело крайне нелинейное, и с точки зрения непосредственно боевых действий, и с точки зрения политической и информационной логики. Именно поэтому, говорит эксперт, не всегда нужно бросать все свои силы туда, где идет величайшая битва, особенно если там противник имеет преимущество.
По его словам, есть еще куча возможных мотивов осуществлять эту операцию именно там и именно сейчас. Например, дезорганизации сил россиян, по которым они могли броситься на Сумщину так, как на Харьковщину.
При этом он обратил внимание на то, что ВСУ о подробностях операции в Курщине молчит. То есть, по его мнению, это не рейд, это достаточно серьезно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему ВСУ начали операцию в Курской области.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!