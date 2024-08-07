Подобное уже было, когда ВСУ освобождали Харьковщину: как атака на Курскую область поможет фронту

Очень странно слышать заявления о том, что Украине не нужна операция в Курской области, потому что на Донбассе военные находятся в тяжелой ситуации, отмечает политолог Юрий Богданов.

Бои в Курской области

По его словам, необходимо понимать, что война – это дело крайне нелинейное, и с точки зрения непосредственно боевых действий, и с точки зрения политической и информационной логики. Именно поэтому, говорит эксперт, не всегда нужно бросать все свои силы туда, где идет величайшая битва, особенно если там противник имеет преимущество.

"Поэтому атака (судя по всему) довольно масштабная на территорию непосредственно России может сломать баланс сил РФ, и – в том числе – замедлить их движение на Донбассе. Расдергать их оборону, растянуть силы, заставить оттянуть часть авиации и тяжелой техники – это сама по себе достаточно обоснованная цель. Но при этом Украина (из-за меньшей готовности россиян встречать наши силы там) достигнет этих целей относительно меньшей кровью", — отметил Богданов.

По его словам, есть еще куча возможных мотивов осуществлять эту операцию именно там и именно сейчас. Например, дезорганизации сил россиян, по которым они могли броситься на Сумщину так, как на Харьковщину.

"Да, у нас уже были примеры, когда ВСУ действовало нелинейно и очень успешно. К примеру, 2 года назад контрнаступление на Харьковщине началось как раз тогда, когда россияне уже штурмовали Бахмут. Тогда за 2 недели было освобождено больше земли, чем россияне оккупировали за все свое проклятое наступление, которое длится уже 10 месяцев, за которое они сожгли кучу людей и техники", — отметил Богданов.

При этом он обратил внимание на то, что ВСУ о подробностях операции в Курщине молчит. То есть, по его мнению, это не рейд, это достаточно серьезно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему ВСУ начали операцию в Курской области.



