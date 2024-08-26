Подобное было только в первый день полномасштабной войны: что устроила Украине РФ

ВСУ отбили самую масштабную комбинированную атака на Украину, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ракетный удар

По его словам, во время атаки 26 августа было задействовано рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Также, отметил эксперт, можно говорить о рекордном количестве воздушных целей, которые одновременно находились в воздушном пространстве Украины.

"Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тяжелее сегодняшнего испытания была только ночь 24 февраля 2022 года. Но ВС ВСУ выдержали это испытание на пределе своих возможностей, как хирурги, проведшие тяжёлую операцию", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что налёт начался около часа ночи, последний воздушный объект был сбит после 15:00.

"Налёт длился более 15 часов! В налёте принимали участие 236 воздушных целей, 201 из которых была уничтожена", — сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый удар, который Россия 26 августа нанесла по Украине. В частности, он сообщил, что РФ выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". По его словам, удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру. Как сообщил Зеленский, в результате удара есть погибшие. Кроме того, по его словам, из-за российской атаки много повреждений в энергетике. Однако, добавил президент, повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. При этом Зеленский, не подбирая слов, высказал свое мнение о кремлевском диктаторе Владимире Путине и назвал его "больным существом".



