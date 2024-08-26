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Подобное было только в первый день полномасштабной войны: что устроила Украине РФ

Россия нанесла по Украине самую масштабную комбинированную атаку, что-то подобное было в первый день полномасштабного вторжения

сегодня, 19:51
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Ткачик Олеся

ВСУ отбили самую масштабную комбинированную атака на Украину, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Подобное было только в первый день полномасштабной войны: что устроила Украине РФ

Ракетный удар

По его словам, во время атаки 26 августа было задействовано рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Также, отметил эксперт, можно говорить о рекордном количестве воздушных целей, которые одновременно находились в воздушном пространстве Украины.

"Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тяжелее сегодняшнего испытания была только ночь 24 февраля 2022 года. Но ВС ВСУ выдержали это испытание на пределе своих возможностей, как хирурги, проведшие тяжёлую операцию", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что налёт начался около часа ночи, последний воздушный объект был сбит после 15:00.

"Налёт длился более 15 часов! В налёте принимали участие 236 воздушных целей, 201 из которых была уничтожена", — сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый удар, который Россия 26 августа нанесла по Украине. В частности, он сообщил, что РФ выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". По его словам, удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру. Как сообщил Зеленский, в результате удара есть погибшие. Кроме того, по его словам, из-за российской атаки много повреждений в энергетике. Однако, добавил президент, повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. При этом Зеленский, не подбирая слов, высказал свое мнение о кремлевском диктаторе Владимире Путине и назвал его "больным существом".




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02U8od5MunG3fry13hUoBzMUuw34Hfw9vasnpL1ecMrRu2DNicm53q7wHZowhgT9PAl
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