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Зеленский, не подбирая слов, сказал все, что думает о Путине и обратился к союзникам

После массированного удара по Украине Зеленский назвал Путина «больным существом»

сегодня, 13:17
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый удар, который Россия 26 августа нанесла по Украине. В частности, он сообщил, что РФ выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Зеленский, не подбирая слов, сказал все, что думает о Путине и обратился к союзникам

Владимир Зеленский

"И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь", – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, из-за российской атаки много повреждений в энергетике. Однако, добавил президент, повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы.

"Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем", — пообещал глава Украины.

При этом Зеленский, не подбирая слов, высказал свое мнение о кремлевском диктаторе Владимире Путине.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что на фоне этих событий не может быть в Украине никаких ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений.

"Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме отреагировали на удар по территории Украины и назвали его местью за "вторжение" в Курскую область.




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