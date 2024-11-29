Подножка от Кима: почему россияне массового жалуются на боеприпасы КНДР

От российских военных массово поступают жалобы командованию на боеприпасы, которые оккупационной армии РФ передала дружественная Северная Корея. Оккупанты говорят о проблемах в применении снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Боеприпасы. Фото из открытых источников

"У нас есть информация, что российские военнослужащие выявляют жалобы на сложности в применении поставляемых Северной Кореей боеприпасов. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (оккупанты – ред.) не могут с ними хорошо обращаться", — отметил спикер.

По его словам, россияне на фронте также жалуются на плохое логистическое обеспечение. Речь идет об отсутствии боеприпасов, продуктов питания и воды.

"Особо остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", — добавил Назар Волошин.

Отметим, по информации ГУР МО Украины, в Россию из Северной Кореи уже перенаправлено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

"3 октября с.г. КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 ед. техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки из КНДР в РФ артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн ед. и 100 ед. соответственно)", — говорится в сообщении.

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