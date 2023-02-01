Подлодки для Украины плохая идея. Какие причины и альтернативы

29 января украинский дипломат предложил правительству Германии предоставить Украине подлодки, которые помогут выгнать россиян из Черного моря. Бывший военнослужащий итальянской армии Томас Тейнер, живущий и работающий в Киеве с 2009 года и являющийся экспертом по сухопутным войскам НАТО времен холодной войны, рассказал, почему это не лучшая идея. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Томас Тейнер.

Подлодка. Фото из открытых источников

29 января заместителя министра иностранных дел Украины Андрей Мельник сообщил, что Германия производит одни из лучших подлодок в мире — HDW Class 212A. Украинский чиновник предложил одну из таких лодок передать Украине, чтобы справиться с российской агрессией в Черном море, откуда военные РФ запускают ракеты.

Экспертом из сухопутных войск НАТО Томас Тейнер привел несколько причин, почему это плохая идея. Бывший военнослужащий итальянской армии напоминает, что Турция закрыла проливы для военных кораблей 27 февраля.

"Если вы хотите, чтобы через них прошла подлодка или фрегат для Украины, вы также откроете проливы для российских военных кораблей — то есть крейсера "Варяг", который месяцами пытался попасть в Черное море на замену "Москве", — пишет Тейнер.

Кроме того, военный эксперт отмечает, что россияне точно будут знать, где будет украинская субмарина, поэтому будут ждать ее со своим флотом и истребителями.

Альтернативным путём попадания в Черное море, по мнению Тейнера, может быть река Дунай, но здесь нужно получить разрешение от Венгрии и Сербии, чтобы военная техника проплыла по их территории. Эти страны обе выступают против такого решения. Кроме того, если даже подводный корабль попадет из Дуная в Черное море, его быстро зафиксируют российские спутники и ударят по нему крылатыми или баллистическими ракетами.

Томас Тейнер предлагает альтернативный вариант уничтожения российской военной техники в Черном море.

"Намного лучше способ построить морской беспилотник, который способен нести одну стандартную торпеду НАТО калибра 324 мм. Подведите дрон на расстояние до 10 км от российского военного корабля или подводной лодки, а затем запустите торпеду. Это потопит российский военный корабль, и россияне не поймут, что это было. Также: за цену одной подлодки вы получаете 400 торпед и 100 морских беспилотников", — заключает Тейнер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат Андрей Мельник предложил предоставить Украине подлодки, чтобы остановить российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали о Великобритании, которая объяснила, почему не стоит Украине предоставлять истребители.

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