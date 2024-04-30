Под угрозой пять областей: стало известно о новой цели Путина на Востоке

Харьков остается как особая цель для российского диктатора Владимира Путина, потому что он рассчитывал на "покупку" города еще в 2014 году, но этого не произошло. Об этом, отвечая на вопрос издания OBOZ.UA , сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, подчеркнув, что наступление российской армии на Харьков неизбежно.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

"Тогда, в начале войны, Харьков взять не удалось, и теперь это уже вызов для Путина, он воспринимает это именно так. И потому вносит Харьков в перечень первоочередных задач. Тем более что сегодня российская армия не захватила ни один областной центр Украины. Херсон был в течение определенного времени в оккупации, но наши отразили. Взятие Харькова было бы для Путина знаковым достижением", — убежден Романенко.

По словам генерал-лейтенанта, российские пропагандисты проводят активную работу, в частности, заявляют, что Харьков является так называемой "санитарной зоной". Он отмечает, что российская пропаганда оказывает психологическое давление на граждан и руководителей Украины.

"Взять Харьков – вызов и задачу №1 для Путина", — подчеркнул он.

Игорь Романенко говорит, что РФ остается верна своим агрессивным замыслам, и главная задача для нее — полная оккупация Донецкой и Луганской областей и расширение влияния на другие регионы, такие как Харьков, Херсон, Запорожье и т.д.

"О Харькове сегодня кто-либо может говорить что угодно, однако надо анализировать силы и средства. Сейчас Россия может собрать здесь 20-30-тысячную группировку, но нужно от 150 тысяч. Пока – подчеркиваю, пока – это не та группировка, которое могло бы эффективно действовать", – сказал генерал.

Романенко продолжил, что нужно перейти к стратегическим действиям на фронте.

Поэтому руководство сил обороны намерено до начала лета найти резервы, чтобы эффективно выполнить задачи стратегической оборонной операции. Ибо если РФ наберет дополнительные силы, вооружение и технику, ситуация для ВСУ может ухудшиться.

"В таком случае, опасности захвата Киева все равно не будет, но для захвата Харькова они действительно смогут собрать силы. И тогда надо будет смотреть, как можно защитить город дополнительно", — завершил украинский генерал.

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