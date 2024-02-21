Российские захватчики продолжают наступательные действия по многим направлениям фронта. Пока нет никаких признаков, что они намерены останавливаться, рассказал офицер Четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

По словам Владимира Ращука, если украинское военное и политическое руководство не будет принимать серьезные решения, российская армия может в ближайшее время захватить даже Днепр.

"У россиян такая же тактика, как и в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке. Они используют огромное количество техники, артиллерии, FPV-дронов, а также не жалеют живой силы", – отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

