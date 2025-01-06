Под Ростовом вырос впечатляющий столб дыма на фоне ракетной угрозы: что известно (ФОТО)

Над Каменск-Шахтинском в Ростовской области РФ 6 января поднялся масштабный столб дыма на фоне объявленной в регионе ракетной угрозы. При этом местное население звука взрыва не слышало. Об этом рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Взрывов в Ростовской области 6 января вроде не слышали, но что-то на складах оккупантов в Каменск-Шахтинске подгорает. Фото: из открытых источников

Андрющенко отмечает, что столб дыма виден в районе складов военно-технического имущества. Причины инцидента не ясны, местные СМИ не дают о нем информации. Украинская OSINT-группа "Киберборошно" отмечает, что Эти склады соединены с производственной площадкой ФКП "Комбинат "Каменский", атакованной ракетами Storm Shadow 18 декабря 2024 года. Также данные объекты прикрывает ЗРК "С-400".

Ростовская область РФ регулярно попадает под атаки сил обороны Украины. С вечера и в ночь с 1 на 2 января там раздавались взрывы, писал ранее портал "Комментарии" со ссылкой на Андрющенко. Сообщалось, что в Таганроге прилеты были в районе военного аэропорта в районе поселков Новобессергеновка и Петрушино — "по меньшей мере два попадания "на земле". "Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о минимум пяти взрывах в Тагароге", — отметил Андрющенко. Также по его данным, были зафиксированы взрывы и работа ПВО в Милеровском (еще один аэропорт) и Тарасовском районах Ростовской области.

Как сообщал портал "Комментарии", крупный торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ 4 января атаковали дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом стало известно 6 января — инсайдом поделился информированный сотрудник СБУ. Дроны, преодолев более 900 км, успешно поразили цель. Один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, три соседние посекло обломками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца даже при наличии всех материалов и приведет однозначно к перебоям в работе терминала.