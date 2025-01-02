Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Вчера с вечера и в ночь с 1 на 2 января в России раздавались взрывы. О том, где произошли попадания, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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Так, в Таганроге "прилеты" были в районе военного аэропорта в районе поселков Новобессергеновка и Петрушино.

"По меньшей мере два попадания "на земле". Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о минимум пяти взрывах в Тагароге", — отметил Андрющенко.

Также по его данным, были зафиксированы взрывы и работа ПВО в Милеровском (еще один аэропорт) и Тарасовском районах Ростовской области.

Также по данным мониторинговых каналов, сообщается, что в эту ночь было атаковано место базирования российских войск во Льгове Курской области, было около 6 взрывов.

По данным оккупационного Минобороны, в ночь с 1 на 2 января российские средства ПВО сбили 13 украинских дронов. Из них один – в Воронежской области, три – в Белгородской, четыре – в Брянской, четыре – в Курской и один – в Калужской. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

План "Ковер" вводился с вечера в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, но сейчас все ограничения на прием и вылет воздушных судов уже сняты, сообщили в Росавиации.

Кроме того, в Белгородской области, в результате атаки дрона на машину в Волоконовском районе ранены два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Один из пассажиров авто получил осколочные ранения лица, второй – живота.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.