В десять раз больше первых оценок: в Минокружении ошеломили суммой убытков от разрушения Каховской ГЭС

Ущерб, вызванный подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), оценивается около $14 млрд, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу "Рада".

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По словам чиновника, потеря водных ресурсов сравнима с объемом водных запасов некоторых африканских стран. Она также отметила, что около 30% природоохранных территорий Херсонщины были затоплены и потеряны.

Мы ожидали, что эти земли после того, как вода отступила, деградируют, но, к счастью, природа начала восстанавливаться. Теперь на этих территориях растут ивовые леса. Хотя экосистема развивается по-другому, это стало основой для создания новой природной системы вследствие трагедии. .Природа начала восстановление сама", – отметила министр.

Гринчук также добавила, что правительство работает над поиском новых источников водоснабжения для регионов, все еще сталкивающихся с последствиями подрыва ГЭС. Для этого привлекают иностранных партнеров по улучшению инфраструктуры водоснабжения.

В то же время, министр подчеркнула, что последствия разрушения Каховской ГЭС Украина будет испытывать еще много лет. С начала полномасштабной войны России против Украины, экологический ущерб составляет около 3 трлн грн. Это одна из самых больших сумм среди всех отраслей экономики. Также выбросы парниковых газов за время войны увеличились на 180 млн тонн, что эквивалентно убыткам в размере $32 млрд.

Первые оценки, проведенные в июне 2023 года экспертами Киевской школы экономики вместе с Офисом Президента, Минэкономики и Мининфраструктуры, указывают, что прямые убытки от подрыва Каховской ГЭС составляют по меньшей мере $2 млрд. В декабре 2023 года сообщалось, что из-за подрыва ГЭС на территории, оккупированной Россией , погибли более ста человек В октябре 2024 года стало известно, что владелец станции, компания Укргидроэнерго, решила не подавать в суд против России, а провести дополнительные консультации с правительством о возможных шагах по привлечению РФ к ответственности.

Как ранее писал портал "Комментарии", журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили, что для строительства защиты Днепровской ГЭС выделено 4,36 млрд грн, а подряд для выполнения работ получила компания "БК "Адамант". Это общество ранее было частью корпорации "Укрбуд".