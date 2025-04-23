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Под разговоры о перемирии россияне разрывают фронт: в DeepState раскрыли подробности

DeepState фиксирует, что оккупанты продвинулись на фронте возле Сухой Балки и Ясенового

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 23 апреля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области.

Под разговоры о перемирии россияне разрывают фронт: в DeepState раскрыли подробности

Наступление России. Фото DeepState

Согласно данным DeepState, российские захватчики достигли локального продвижения возле поселка Сухая Балка на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте, где враг лишь усиливает давление.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись в районе села Ясеново, которое расположено недалеко от административной границы с Днепропетровской областью. По оценкам аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует эти успехи для усиления хаоса и страха в информационном пространстве.

Также в Институте изучения войны (ISW) склонны считать, что Москва может использовать перемирие как передышку в войне, проанализировав свои предыдущие ошибки в военной кампании и ударив с еще большей силой по Украине в дальнейшем. Ведь часть территорий Украины по-прежнему будет оставаться в российской Конституции. Также Путин может вновь решиться на удар, как только поймет, что западная помощь Киеву начала сокращаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку, как ключевого логистического маршрута всей Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают военные аналитики DeepState.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21714
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